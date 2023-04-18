İskenderun'daki yol, park ve bahçelerde depremin izleri siliniyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra deprem nedeniyle yol, kaldırım, sahil bandı, park ve bahçeler gibi ortak kullanım alanlarında oluşan hasarların Ramazan Bayramı öncesi onarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra deprem nedeniyle yol, kaldırım, sahil bandı, park ve bahçeler gibi ortak kullanım alanlarında oluşan hasarların Ramazan Bayramı öncesi onarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı İskenderun ilçesinde, yollarda çökmeler ve çatlaklar oluştu, kaldırımlar ile park ve bahçeler gibi sosyal alanlar da zarar gördü.

Kentte vatandaşların barınma ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İskenderun Belediyesi ve destek veren diğer belediyeler, afetin izlerini silmek için hummalı bir çalışma başlattı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından hayatı normalleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Enkazlarda temizliğin yapıldığını anlatan Tosyalı, "Park bahçelerimizi tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Bu deprem esnasında oluşan yarıkları, çukurları, asfalt yamasıyla o izlerden kurtarmaya çalışıyoruz. Kaldırımlarımızda ciddi hasarlar var. Onları tamir ediyoruz." dedi.

"Felaketin izlerinden bir an önce kurtulmamız gerekiyor"

Tosyalı, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların sahilde daha nezih ve güzel ortamlarda vakit geçirmesini istediklerini, bu kapsamda çalışmaları hızlandırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız büyük felaketin izlerinden bir an önce kurtulmamız gerekiyor çünkü bu asrın felaketi. Şu an yıkılmış binaların hızla enkazlarını kaldırıyoruz. Yaşadığımız felaketle ilgili hem onarımları hızla gerçekleştirmemiz hem de arkadaşlarımızı, dostlarımızı, hemşehrilerimizi tekrar hayata bağlamamız gerekiyor. 24 Nisan'da okulların açılmasıyla kentten giden çok sayıda kişi geri dönecektir."

Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan belediyelere teşekkür eden Tosyalı, belediyelerin başta yemek dağıtımı ve konteyner kurulumu olmak üzere, altyapı onarımı, kentin temizlenmesi ve ilaçlama konularında da desteklerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.