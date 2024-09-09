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İskenderun'da Yüzen Okul Hizmete Başladı

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Hatay'da yaşanan depremlerin ardından İskenderun'da limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, lise öğrencilerine eğitim imkanı sunmak için düzenlendi. Gemideki dersler başladı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İskenderun'da limana demirleyen ve eğitim öğretim için düzenlenen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde lise öğrencileri dersbaşı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından limana gelen gemi, bir süre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırladı.

Daha sonra gemi, liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi. "Yüzen Okul", 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerini ağırlamaya başladı.

Rauf Bey Gemisi'nde, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 523 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Karadeniz Eğitim Güncel hatay

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