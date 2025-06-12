İskenderun'da Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Emrullah A. yönetimindeki 31 KK 548 plakalı hafif ticari araç, Sakarya Mahallesi'nde yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel