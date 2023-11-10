Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 10 günlük ikamet, araç aramaları ve uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet tüfek şarjörü, 16 adet 7.65 fişek, 26 adet 9.19 mm fişek, 16 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

İskenderun'da yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 10 günlük ikamet, araç aramaları ve uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet tüfek şarjörü, 16 adet 7.65 fişek, 26 adet 9.19 mm fişek, 16 adet tüfek fişeği ele geçirildi. - HATAY