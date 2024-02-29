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İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 4'ü aranan toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sırasında 522 araç ve 81 motosiklet incelenirken, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, 1213 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında ise 35 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ve 142 captagon ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda, 522 araç ve 81 motosiklet incelendi, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Ekipler, 1213 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 4'ü çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ile 142 captagon ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Güvenlik Uyuşturucu Suç Güncel Haberler

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