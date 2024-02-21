İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 248 araç ve 190 motosiklet incelenirken, 3 araç trafikten men edildi. 554 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında ise uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zanlılara yönelik denetim yaptı.
Uygulamalarda 248 araç ve 190 motosiklet incelendi, 3 araç trafikten men edildi.
554 kişinin de sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üst aramalarında 2 yeşil reçeteye tabi hap, 27 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 captagon, pompalı tüfek ve 5 dolu kartuş ele geçirildi.