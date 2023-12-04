İskenderun'da yapılan asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde araçlar kontrol edilirken, 7 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 52 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, oluşturulan uygulama noktalarında araçlar kontrol edildi.

Ekipler, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da yaptı.

Uygulamada, 7 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 52 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.