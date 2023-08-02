İskenderun'da Yangın Çıkan Apartmanda Hasar Oluştu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Kimsenin olmadığı öğrenilen evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel