İskenderun'da Yakıt Tankeri ile İşçi Servisi Çarpıştı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankeri ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan işçi servisindeki 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
D.H. idaresindeki 31 SB 119 plakalı yakıt tankeri, İskenderun-Payas Otoyolu Güzelçay Mahallesi mevkisinde, M.G'nin kullandığı 31 PAG 77 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 11 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.