İskenderun'da üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramasında 100 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramasında 100 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.H'nin üst aramasını yaptı.
Üzerinde 100 uyuşturucu hap bulunan A.H. gözaltına alındı.
AA / Burak Milli - Güncel