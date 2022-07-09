İskenderun'da üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramasında 100 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramasında 100 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.H'nin üst aramasını yaptı. Üzerinde 100 uyuşturucu hap bulunan A.H. gözaltına alındı. AA / Burak Milli - Güncel İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İskenderun'da üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.