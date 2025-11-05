İskenderun'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir güvercin kümesinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 101 bin 800 lira bulunarak, ev sahibi Y.S. tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen güvercin kümesinin sahibi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayılan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Y.S.'nin evine operasyon düzenlendi.
İkametin eklentilerinde arama yapan ekipler, güvercin kümesine gizlenmiş 2 kilo 600 sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 101 bin 800 lira buldu.
Gözaltına alınan Y.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel