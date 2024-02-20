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İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, üzerinde 200 gram esrar bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Numune Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.E.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 200 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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