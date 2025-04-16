İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli S.D'nin üst aramasında 4,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen F.K'nin Esentepe Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda üç parça halinde 16 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklandı, S.D. ise serbest bırakıldı.