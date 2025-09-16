Haberler

İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu 5 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine İskenderun ilçesinde iki otomobil durduruldu.

Otomobiller ile araçlarda bulunan kişiler üzerinde yapılan aramada 99,20 gram metamfetamin, 3,30 gram esrar, 51 uyuşturucu hap ve 1 kilo 51 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K, S.E, A.Ş, Ö.İ.K. ve M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

4 yıl önce söyledikleri Kızılcık Şerbeti senaristinin başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunalıma giren anne, 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Henüz 5 yaşındaydı! Bunalıma giren anne, oğlunu vahşice katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.