İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine İskenderun ilçesinde iki otomobil durduruldu.

Otomobiller ile araçlarda bulunan kişiler üzerinde yapılan aramada 99,20 gram metamfetamin, 3,30 gram esrar, 51 uyuşturucu hap ve 1 kilo 51 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K, S.E, A.Ş, Ö.İ.K. ve M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.