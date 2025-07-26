İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda toplamda 106 gram sentetik uyuşturucu, 79 uyuşturucu hap ve daha fazlası ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Moderevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 106 gram sentetik uyuşturucu, 79 uyuşturucu hap, 14 sentetik ecza hapı ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta da 217 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G, H.D, İ.D. ve H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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