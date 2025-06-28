İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Bin 433 Hap Ele Geçirildi

İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Bin 433 Hap Ele Geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 bin 433 uyuşturucu hap ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca bir kilo 185 gram esrar ve ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 33 bin 433 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda E.U'nun 2 iş yeri ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda 1 kilo 185 gram esrar, 33 bin 425 uyuşturucu hap ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan O.D'nin üzeri arandı.

Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 mermi ve 8 uyuşturucu hap bulundu.

2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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