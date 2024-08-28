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İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 712 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca Antakya ilçesinde aranan bir kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 712 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, H.H.Ç. ve D.G. emniyete götürüldü.

Öte yandan merkez Antakya ilçesinde "Kasten yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.A. operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Operasyon 3-sayfa Antakya hatay Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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