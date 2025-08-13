İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 266 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, tırda koltuğun altına gizlenmiş 266 gram sentetik uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine bir tırı kontrol noktasında durdurdu.

Ekipler tırda narkotik köpeği "Arven" ile arama yaptı. Köpeğin koltuk bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 266 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, araçtaki G.B. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.