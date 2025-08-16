İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. G.B. ve M.K. isimli iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında bir otomobili takibe aldı.
Aracı durdurarak arama yapan ekipler, 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilde bulunan G.B. ve M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.