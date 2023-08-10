İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 39 fişek ile 108 gram esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.

Polis, gözaltına aldığı 15 zanlıyı emniyet müdürlüğüne götürdü.