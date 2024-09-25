İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 810 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli H.A.Ş, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A.Ş'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki konteynerinde arama yaptı.
Konteynerde 810 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.