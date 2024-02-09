İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti iddiası üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli O.B'nin evinde, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 34 uyuşturucu etkili hap, 3 hassas terazi, tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

Evdeki şüpheliler O.B, Y.T. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen O.B. tutuklandı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.