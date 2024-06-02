İSTE Öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını mezuniyet töreninde protesto etti

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına pankartlarla tepki gösterdi.

Üniversitenin kütüphanesi önünde düzenlenen mezuniyet programında, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada bazı öğrenciler, açtıkları pankartlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti, Gazze'ye destek verdi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, iki Filistin'li öğrenciye temsili diploma verdi.

Depci, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, şunları söyledi:

"Bugün Filistin'de katliam oluyor ve şu an sizler gibi mezun olması gereken Filistinli üniversiteli öğrencilerinin eğitim öğretim hakları ellerinden alınıyor. Hatta birçoğu şehit düştüler. Bugün mezun olmadılar ama bizler üniversite olarak onları mezun olarak kabul ediyoruz. Sizi mezuniyet sonrası yeni yaşamınıza sevgiyle uğurlarken mutluluk, sağlık başarılı bir yaşam diliyorum. Yolunuz, aklınız ve bahtınız açık olsun."

Üniversite birincisi Semih Yılmaz'ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı törende, öğrenciler kep attı.

Törene, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan ile öğrencilerin aileleri katıldı.