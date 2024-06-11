İskenderun'da Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti Veriliyor

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle ilçede ücretsiz kanser tarama hizmeti veriyor.

İlçe Sağlık Müdürü Buket Baş Karaca, yaptığı açıklamada, Gülay Niziplioğlu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde kanser taraması yaptıklarını belirtti.

Kanserde erken tanının çok önemli olduğunu ifade eden Karaca, herkesi tarama için aile sağlığı merkezine beklediklerini kaydetti.