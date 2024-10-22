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İskenderun'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti

İskenderun'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişiyi geri manevra yaparak yaraladı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişiyi, geri manevra yaptığı hafif ticari aracıyla ayaklarından yaraladı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta inen motosikletteki 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmayı sürdürdü. Sürücünün yoluna devam etmesi üzerine gençler de motosiklete bindi. Bu sırada geri manevra yapan sürücü, gençleri ayaklarından yaralayıp kaçtı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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