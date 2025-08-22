İskenderun'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu otobüsün altında kalan D.K. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, otomobil sürücüsü ve 4 kişi gözaltına alındı.
B.A. yönetimindeki 31 AOC 486 plakalı otomobil, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K. idaresindeki 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, beraberindeki D.K. ise aynı yönde ilerleyen M.E. idaresindeki 31 C 2302 plakalı otobüsün altında kaldı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan D.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, D.K'nin cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili otomobil sürücüsü ve 4 kişi gözaltına alındı.