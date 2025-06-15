İskenderun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

İskenderun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde, M.B.G. idaresindeki 31 AVL 292 plakalı otomobil ile O.G. yönetimindeki 34 BRN 653 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü M.B.G. ve araçta bulunan 3 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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