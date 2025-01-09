İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İskenderun-Adana Otoyolu'nda Ö.M'nin kullandığı 31 K 4282 plakalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi F.M, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel