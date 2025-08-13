İskenderun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kocatepe Mahallesi'nde M.Ç. idaresindeki 31 FM 137 plakalı otomobil ile Ş.Ç.T'nin kullandığı 34 EAV 962 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ş.Ç.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel