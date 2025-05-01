İskenderun'da Trafik Denetiminde 385 Sürücüye 4,6 Milyon Lira Ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde, 4 bin 134 araç kontrol edilerek trafik kurallarını ihlal eden 385 sürücüye toplam 4 milyon 599 bin 438 lira ceza kesildi. Ayrıca, plakası bantlanan motosiklet ve araçlar trafikten men edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik denetiminde 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde 4 bin 134 aracı kontrol etti.
Çalışmada trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza uygulandı.
Öte yandan plakası bantlanan, standart dışı plaka ve abartı egzoz takılan 44 motosiklet ile 21 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel