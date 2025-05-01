Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

İskenderun'da Trafik Denetiminde 385 Sürücüye 4,6 Milyon Lira Ceza

İskenderun'da Trafik Denetiminde 385 Sürücüye 4,6 Milyon Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde, 4 bin 134 araç kontrol edilerek trafik kurallarını ihlal eden 385 sürücüye toplam 4 milyon 599 bin 438 lira ceza kesildi. Ayrıca, plakası bantlanan motosiklet ve araçlar trafikten men edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik denetiminde 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde 4 bin 134 aracı kontrol etti.

Çalışmada trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza uygulandı.

Öte yandan plakası bantlanan, standart dışı plaka ve abartı egzoz takılan 44 motosiklet ile 21 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.