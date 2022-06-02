İskenderun'da toz bulutu etkili oluyor - Haberler

İskenderun'da toz bulutu etkili oluyor Hatay'ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesi Suriye üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altına girdi. Öğleden sonra etkili olan toz bulutu görüş havanın kararmasına neden oldu. İskenderun merkezde ve körfezde toz taşınımı etkisini artırıyor. (Ahmet Seher - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel İskenderun Suriye Hatay Güncel Haberler

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