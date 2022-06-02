İskenderun'da toz bulutu etkili oluyor - Haberler

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İskenderun'da toz bulutu etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Suriye üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altına girdi. Öğleden sonra etkili olan toz bulutu görüş havanın kararmasına neden oldu. İskenderun merkezde ve körfezde toz taşınımı etkisini artırıyor.

(Ahmet Seher - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Suriye Hatay Güncel Haberler

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