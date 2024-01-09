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İskenderun'da tırla çarpışan pikapta 4 kişi yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan pikapta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 DZ 140 plakalı pikaba çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pikapta yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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