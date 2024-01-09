İskenderun'da tırla çarpışan pikapta 4 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan pikapta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan pikaptaki 4 kişi yaralandı.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 DZ 140 plakalı pikaba çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Pikapta yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.