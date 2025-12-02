Haberler

İskenderun'da TIR Şoföründen Trafik Kargaşası: 'Konumdaki O Kadın Beni Getirdi'

İskenderun'da TIR Şoföründen Trafik Kargaşası: 'Konumdaki O Kadın Beni Getirdi'
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir TIR şoförü, navigasyondan yol takibi yaparken hastane yoluna girdi. Diğer sürücülerin tepkisi üzerine 'Konumdaki o kadın beni getirdi' diyerek savunma yaptı. Trafik, polis ekiplerinin müdahalesiyle normale döndü.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde navigasyondan yol takibi ile girdiği hastane yolunda trafiği altüst eden TIR'ın şoförü, tepki gösteren diğer sürücülere "Konumdaki o kadın beni getirdi" dedi.

İskenderun'da bir TIR şoförü, iddiaya göre, navigasyondan yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla İskenderun Devlet Hastanesi yoluna girdi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken şoför, metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Diğer sürücülerin tepki götürdüğü TIR şoförü, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Polislerin uzun uğraşları sonucu TIR'ın yoldan çıkartılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
