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İskenderun'da tır kaza yaptı, sürücü yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde muz yüklü bir tır, otoyol gişelerindeki beton bariyere çarparak alev aldı. Sürücü hafif yaralandı ve tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyol gişelerini ayıran beton bariyere çarpıp alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

M.T. yönetimindeki 31 AHP 75 plakalı muz yüklü tır, İskenderun'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarparak alev aldı.

Hafif yaralanan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan M.T'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tırdaki yangını söndürdü.

Yaralı sürücü de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

TEM Otoyolu İskenderun İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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