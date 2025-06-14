İskenderun'da TIR'ın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan K.G. isimli kadın, bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde TIR'ın çarptığı K.G. isimli kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 31 ARL 956 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan K.G.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. K.G.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR şoförü H.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ/ HATAY - Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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