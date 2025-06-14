İskenderun'da TIR Çarpması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

İskenderun'da TIR Çarpması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan K.G. isimli kadına TIR çarptı. Olayda kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde TIR'ın çarptığı K.G. isimli kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 31 ARL 956 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan K.G.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. K.G.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR şoförü H.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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