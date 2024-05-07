İskenderun'da temizlik kampanyası düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "Çevremizi Temiz Tutalım, İskenderun'umuza Sahip Çıkalım" sloganıyla temizlik kampanyası düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "Çevremizi Temiz Tutalım, İskenderun'umuza Sahip Çıkalım" sloganıyla temizlik kampanyası düzenlendi.
Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kampanya kapsamında katılımcılar Şehit Pamir Caddesi'nde bir araya geldi.
Protokol üyeleri ve gönüllüler, kampanya kapsamında caddede temizlik çalışması gerçekleştirdi.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, kampanyayla çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de çevre temizliğine duyarlı gençlerin oluşması kapsamında kentteki 120 okulda ve şehir merkezinde temizlik çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.