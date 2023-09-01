İskenderun'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirme Çalışması

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. Ayrıca, kadınlara karşı şiddetle ilgili bilgilendirme yapılarak, KADES uygulamasının indirilmesi önerildi.

İSKENDERUN'da polis ekipleri telefon dolandırıcılığını önlemek için vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cep telefonuyla dolandırıcılık olaylarının son zamanlarda artması üzerine harekete geçti. Ekipler, şehir merkezinin farklı noktalarında vatandaşa uyarılarda bulundu. Vatandaşlara el broşürü dağıtan ekipler, esnafa da duvarlarına asmaları için afiş dağıttı. Kadınlara karşı şiddetle ilgili de bilgilendirme yapan ekipler, cep telefonu uygulaması KADES'i telefonlarına indirmelerini önerdi. (DHA)