İskenderun'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.
Meydan Mahallesi'ndeki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki binalara yayılmadan söndürüldü.
Tek katlı evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel