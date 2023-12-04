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İskenderun'da Tadilat Yapılan Evde İşçi Hayatını Kaybetti

4 Aralık 2023 20:03 Son Güncelleme: 20:04 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tadilat yapılan evde çalışan işçi, terasa çıkan merdivenin yıkılması sonucu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.