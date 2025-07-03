İskenderun'da Sulama Kanalında Genç Adamın Cesedi Bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sulama kanalının kenarında 24 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'na ait ceset bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu.
Modern Evler Mahallesi'ndeki kanalın kenarında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde cesedin, 24 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'na ait olduğu belirlendi.
Sağlamoğlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel