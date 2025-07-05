İskenderun'da Sulama Kanalında Bulunan Cesetle İlgili 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sulama kanalında bulunan erkek cesetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sulama kanalının kenarında erkek ceset bulunmasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modern Evler Mahallesi'nde 2 Temmuz'da su kanalı kenarında Aziz Sağlamoğlu'nun (41) cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, olay günü Sağlamoğlu'yla uyuşturucu içtiklerini tespit ettiği Ç.K, U.K. ve C.C.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Modern Evler Mahallesi'nde kanalın kenarında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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