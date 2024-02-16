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İskenderun'da suçlular yakalandı

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İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüpheli diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "basit yaralama", "yağma", "fuhşa teşvik ve aracılık" olaylarının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu şüpheliler G.Ö, Ş.Y, İ.D. ve Y.A. gözaltına alındı.

Bu kişilerden G.Ö. ve Ş.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Tutuklama Hırsızlık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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