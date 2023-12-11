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İskenderun'da suç çetesi operasyonu: 2 tutuklama

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 firari şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ve G.E. tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Tutuklama Adliye Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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