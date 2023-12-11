İskenderun'da suç çetesi operasyonu: 2 tutuklama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 firari şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ve G.E. tutuklandı.