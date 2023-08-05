İskenderun'da suç çetesi çökertildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda şüpheliler H.K. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Modernevler Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 tüfek ve 3 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.