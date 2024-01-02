İskenderun'da SPA Merkezleri ve Masaj Salonları Denetlendi, 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetimlerde 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 4 iş yerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, 8'i yabancı uyruklu olan 10 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklulardan 3'ü işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetimlerde 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik 4 iş yerinde denetim yaptı.
Denetimde, 8'i yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklulardan 3'ü işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.