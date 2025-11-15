İskenderun'da Sokak Ortasında Kavga Eden İki Genç Kız Gündeme Geldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki genç kız, sokak ortasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı dakikalarca kavga etti. Mahalleli, kavgayı ayırmaya çalıştı ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 genç kız, sokak ortasında dakikalarca kavga etti. Mahalleli araya girip kızları ayırırken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.
Raifpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirine saldıran kızları, yanındaki arkadaşları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca kavga eden kızları araya giren mahalleli güçlükle ayardı. Küfrederek birbirlerini tehdit eden kızlar, olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel