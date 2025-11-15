Haberler

İskenderun'da Sokak Ortasında Kavga Eden İki Genç Kız Gündeme Geldi

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki genç kız, sokak ortasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı dakikalarca kavga etti. Mahalleli, kavgayı ayırmaya çalıştı ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Raifpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirine saldıran kızları, yanındaki arkadaşları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca kavga eden kızları araya giren mahalleli güçlükle ayardı. Küfrederek birbirlerini tehdit eden kızlar, olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberler.com
