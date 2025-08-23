İskenderun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda H.B. isimli kişi yaralandı. Olay sonrası enfekte edilen araçta bulunan iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Meydan Mahallesi'nde, plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan 2 kişi, H.B. yönetimindeki motosikletin önünü keserek tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan H.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobili kısa sürede yakalayarak, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel