İskenderun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

İskenderun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda H.B. isimli kişi yaralandı. Olay sonrası enfekte edilen araçta bulunan iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Meydan Mahallesi'nde, plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan 2 kişi, H.B. yönetimindeki motosikletin önünü keserek tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan H.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobili kısa sürede yakalayarak, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Ebru Gündeş'in eşi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak

6. kez nikah masasına oturuyor! Evleneceği isim de tarih de belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.