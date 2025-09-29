İskenderun'da Silahlı Kavga: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Leyla Şahin (63), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Buluttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ve bir süredir husumetli oldukları iddia edilen isimleri henüz öğrenilemeyen iki aile arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Çıkan çatışmada Leyla Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı öne sürülen ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.