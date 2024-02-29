İskenderun'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İsmet İnönü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda K.Ö, tabancayla A.Y. ve V.Y'ye ateş ederek kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralanan 2 kişi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö, tabancayla A.Y. ve V.Y'ye ateş ederek bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.